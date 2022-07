Mit dem Firmenhandy in der einen und dem Privathandy in der anderen Hand ist Natascha Rauter, Chefin der Amlacher Nudelmanufaktur in Äußere Einöde, derzeit unterwegs: "Ich bin den ganzen Tag nur am Telefonieren und informiere unsere Kunden." Bestellungen kann Rauter aktuell keine entgegennehmen. Die Unwetter in der Nacht auf Donnerstag haben die Amlacher Nudelmanufaktur schwer getroffen.