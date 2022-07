Die Kärntner Polizei hat in den vergangenen Tagen bei Schwerpunktkontrollen vier Schlepper und 18 illegale Migranten aufgegriffen. Seit Dienstag war am Karawankentunnel und am Nassfeldpass verstärkt kontrolliert worden. Die Schlepper stammen aus Belgien, Frankreich und Deutschland, sie wurden festgenommen. 15 illegale Migranten stammen aus Burundi und drei aus Afghanistan, zum Teil stellten sie Asylanträge in Österreich, teilte die Polizei am Freitag mit.

Rund 50 Beamte im Einsatz

Das Landeskriminalamt hatte die Aktion in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt, der DSE Fahndungstechnik, der Polizeiinspektion Kärnten West und dem Bundesheer durchgeführt. Im Einsatz standen etwa 30 Polizeibeamte, 16 Bundesheersoldaten, sowie Beamte der Zollwache und des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl.