Ein sogenanntes "Open Air office" fehlt in Villach noch - zumindest wenn es nach der VP geht. Die Partei um Stadtrat Christian Pober fordert Arbeitsplätze im Freien. Als Vorbild dafür wird das aktuelle und zugleich umstrittene Politprojekt in der Bahnhofstraße in Klagenfurt genannt. "Durch die Pandemie ist Remote Work keine Ausnahme mehr, sondern in der Arbeitswelt üblich und etabliert", heißt es im Antrag, den die Partei am Ende der heutigen Gemeinderatssitzung in Villach einbringen will.