In Arriach herrscht nach dem Unwetter in der Nacht auf Mittwoch weiter Ausnahmezustand. Die Gegendtaler Gemeinde ist von der Außenwelt abgeschnitten, ein Notweg wurde über den Nachbarort Himmelberg geschaffen. Über diesen werden die Gemeindebürger nun mit dem Notwendigsten versorgt, parallel laufen die Arbeiten auf Hochtouren, um Stromversorgung und Zufahrt sicherzustellen. Den ganzen Tag über starten Bundesheerhubschrauber mit Material und Kelag-Monteuren an Bord, um die rund 100 Menschen wieder mit Strom versorgen zu können.