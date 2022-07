Nach dem verheerenden Unwetter in der Nacht auf Mittwoch heißt es im Gegendtal weiter aufräumen. Am Schwersten getroffen zeigen sich die Gemeinde Treffen und Arriach, in denen unzählige Helfer versuchen, Straßen und Häuser freizubekommen.

Umliegend zeigen sich bei immer mehr Unternehmen massive Schäden durch den starken Niederschlag. Schwer getroffen hat es neben der Firma Strussnig im Gegendtal auch die Baumschule Karl in Treffen. Das Glashaus wurde überflutet, eine Vielzahl an Pflanzen komplett zerstört, Beete und Zäune weggerissen. "Wir müssen den Schlamm jetzt dringend wegbekommen, bevor er einhärtet und brauchen dringend Hilfe", ersucht Geschäftsführerin Tanja Karl die Bevölkerung mit Schaufen und Gummistiefel zur Baumschule zu kommen. Den Schaden schätzt die Unternehmerin sechsstellig ein.

© KK/Karl

Helfer werden gebeten, die Zufahrt bei den Supermärkten Hofer und Lidl zu nehmen, da die Hauptstraße nach wie vor nur bedingt befahrbar ist.