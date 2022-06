Am Donnerstag um 13.30 Uhr war der Deutsche (23) mit seinem Motorrad auf der Abbiegespur der A 11 von Slowenien kommend in Richtung A 2, Villach Faaker See, unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Zweirad und kam links von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen die Leitschiene und kam hinter der Leitschiene im Böschungsbereich zum Liegen. Das Bike blieb unter der Leitschiene stecken.

Der schwer verletzte 23-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt und Rettung des Roten Kreuzes Villach vom ÖAMTC-Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

An den Autobahnanlagen und am Motorrad entstand Sachschaden. Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwilligen Feuerwehren Drobollach und St. Jakob sowie die Asfinag Autobahnmeisterei Zauchen und die Autobahnpolizei Villach. Der Unfallbereich war bis 14.30 Uhr wegen der Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt.