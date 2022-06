Im September feiert Gloria Gaynor ihren 79. Geburtstag, zuvor unterhält sie ihre Fans in Europa. Am 29. Juni singt der Weltstar in Warschau, Polen. Am 1. Juli wird die US-Amerikanerin die rund 1100 Besucher am Areal der Burgarena Finkenstein ab 20 Uhr mit ihren Hits wie "I am what I am“ oder „I will survive“ begeistern.