Am heutigen Dienstag kam es in Velden auf der B83 Kärntner Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad. Ein 82-jähriger Mann aus Tirol lenkte sein Fahrrad auf dem rechten Gehsteig von Velden kommend in Fahrtrichtung Pörtschach. Im Ortsgebiet von Velden verließ er den Gehsteig und fuhr auf die Straße.