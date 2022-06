Ein Villacher (64) war am Montag gegen 14.50 Uhr mit seinem Auto samt Anhänger auf der Packerstraße (B 70) unterwegs. Ein Motorradfahrer (61) aus dem Bezirk Völkermarkt fuhr laut Polizei zur selben Zeit in die entgegengesetzte Richtung. Als der Pkw-Lenker links in einen Asfinag-Parkplatz einbiegen wollte, übersah er vermutlich den entgegenkommenden Biker. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und musste nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden. Der Lenker des Pkw blieb unverletzt.