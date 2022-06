Ab Mittwoch werden vier Tage lang in der Villacher Innenstadt mehr als 40 Tonkünstler aus ganz Österreich Kunsthandwerk präsentieren. Die kunstvolle Angebotspalette reicht vom traditionellen und modernen Geschirr über Gartenkeramik, Gefäße, Ziergegenstände bis hin zu Keramikschmuck und künstlerisch-plastischen Objekten. "Es ist ein buntes Spektrum, das die Künstlerinnen und Künstler aus aller Herren Länder in Villach zeigen. Handwerkliches Geschirr mit regionaler Tradition, künstlerisch-plastische Töpferideen, Gartenkeramik werden ebenso angeboten wie Schmuck und Ziergegenstände. Der Keramikmarkt ist ein weiteres Highlight im vielfältigen Veranstaltungsreigen im Sommer in unserer Innenstadt “, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführerin Claudia Kohl.

Weitere Höhepunkte in dieser Woche

Bei einem Genussfest in der Italiener Straße am Freitag werden zahlreiche ansässige Betriebe ihre kulinarischen Köstlichkeiten und Angebote präsentieren. Garniert wird das Genuss-Festl mit Musik auf den Straßen und Plätzen. Darüber hinaus startet auch die "Freitracht“ in den Innstadtlokalen, die mit viel Musik bereits Lust auf den Villacher Kirchtag machen.

Motto: Alles in Tracht! Ganz konkret werden beim Hotel Voco die Band "Birdland“ ab 18 Uhr aufspielen, dazu gibt es ab 19 Uhr eine Modenschau mit der Firma "Pleamle“. Bei der Anna- Neumann-Bar werden "Easy Way“ ab 18 Uhr für Stimmung sorgen, umrahmt von einer Modenschau mit der Firma „Edelschwortn“ (Beginn: 20.30 Uhr). Zudem wird im "Stern“ auf dem Kaiser-Josef-Platz die Band "Lima“ für heiße Rhythmen sorgen – Beginn ist um 18 Uhr!

Draupuls-Show

Außerdem sorgt die Draupuls-Show mit den einzigartigen Wasserspielen wieder für viele beeindruckende Momente: Mystisch-schön und imposant schießen ja bekanntlich immer mittwochs und freitags (jeweils um 21.30 Uhr) in den Abendstunden Wasserfontänen aus der Drau empor. Die Kombination aus mitreißender Musik, Videoeinspielungen, Lasertechnik und tanzenden Wasserfontänen begeistern die Besucher und animieren zum Mitsingen. Am kommenden Mittwoch steht übrigens "We are the world“ am Programm und am Freitag werden unter dem Motto "Cineastix“ die beliebtesten Filmhits präsentiert.