Eine junge Kärntnerin arbeitete regelmäßig im Sommer in einem Lokal als Kellnerin. Doch nun zieht sie einen Schlussstrich. Der Grund: Sie möchte den Belästigungen, denen sie als Kellnerin ausgesetzt ist, nicht länger standhalten müssen, erzählt die 18-Jährige in einem Interview mit der Antenne Kärnten. Bereits in jungen Jahren musste sie sich "spitzbübische Kommentare" gefallen lassen. "Als ich circa drei Wochen gearbeitet habe, wurden mir mehrmals sehr unangenehme Komplimente von älteren Herren, teilweise im Pensionistenalter, gemacht", berichtet sie.