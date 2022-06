Ein 52-jähriger Zusteller lenkte am Sonntag um 18 Uhr einen Lkw auf der Rosegger Straße L 52 von Rosegg kommend in Richtung Selpritsch. In St. Lamprecht, Marktgemeinde Rosegg, überholte er einen Motorradfahrer (69) und touchierte das Bike beim Wiedereinordnen in den Verkehr.

Der Motorradlenker kam zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Rettung lieferte ihn ins LKH Villach ein. Die durchgeführten Alkomatentests verliefen negativ.