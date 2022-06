Teures Öl – an den Tankstellen merkt man es an den Spritpreisen, in den Strandbädern schlägt es sich bei teureren Strandbad-Snacks nieder. Patrick Walchensteiner von der Silbersee Ranch: "Bei uns läuft den ganzen Tag die Fritteuse. Da merkt man es, wenn man für das Öl auf einmal dreimal so viel zahlt.“ So musste man auch die Preise anpassen, kostet die Pommes-Tüte nun 3,70 Euro. Auch beim Personal könnte es besser laufen. Im Familienbetrieb ist nur zu viert, mit einem Angestellten. Normal sind es sechs.