Der Gemeinderat in Finkenstein hat in seiner Sitzung am Mittwoch die finalen Weichen gestellt. Zwischen ÖBB-Terminal und Sparmarkt wird in Fürnitz der riesige Innovations- und Entwicklungsstandort der Firma Mechatronic Systemtechnik entstehen. "Wir haben einstimmig die notwendigen Beschlüsse für Teilbebauungsplan, Aufhebung der Aufschließung und Straßenablösen geschafft", freut sich Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP). In naher Zukunft soll die Bauverhandlung stattfinden. "Dann werden die Bagger rollen und Hunderte Arbeitsplätze in der Marktgemeinde entstehen."