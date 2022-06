Eine Institution verabschiedet sich – ab Mittwoch in den Urlaub und dann ab 1. Oktober in den Ruhestand. Nach 44 Jahren im Gemeindedienst, davon fast 30 als Amtsleiter übergibt Dieter Klimbacher seine Agenden in jüngere Hände. "Der 30er geht sich knapp nicht aus. Genau genommen sind es 29 Jahre und zehn Monate“, schmunzelt Klimbacher, der eine "sehr gute Bilanz“ zieht. "Ich glaube, dass man noch eine gewisse Zeit die Spuren in der Gemeinde sehen wird. Wobei ich sagen muss, dass wir ja nur das umsetzen können, was uns die Gemeindevertretung vorgibt.“ Fast 30 Jahre lang pendelte Klimbacher von Moosburg nach Arriach. "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es in kleinen Gemeinden von Vorteil ist, wenn der Amtsleiter nicht vor Ort wohnt.“

„Seine ausgezeichnete Arbeit wird auch in Zukunft der Maßstab für die Gemeinde Arriach sein", lobt Bürgermeister Gerald Ebner. "Ich wünsche ihm alles Gute für den neuen Lebensabschnitt."