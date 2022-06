In Villach entsteht Österreichs größter Forschungsreinraum. Am Donnerstag wurde das 17,5 Millionen Euro teure, 4000 Quadratmeter große Gebäude im High Tech Campus (HTC) Villach an das Forschungszentrum Silicon Austria Labs (SAL) übergeben. SAL, das seinen Forschungsfokus auf elektronikbasierte Systeme legt, wird dieses einrichten – mit dem 1100 Quadratmeter großen Reinraum als Herzstück. Eine weitere Reinraumreserve umfasst 400 Quadratmeter.