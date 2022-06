Teure Boliden von Aston Marten, Lamborghini, Porsche, Ferrari und Co locken derzeit hunderte Schaulustige an den Wörthersee. Nach zwei Jahren Pause wurde am Donnerstagabend in Velden das Sportwagenfestival offiziell eröffnet. Parade gibt es heuer erstmals keine, aber spannende Shows, wie Heribert Kasper, der das Festival bereits zum 22. Mal organisiert, schon im Vorfeld angekündigt hat.