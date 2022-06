Sobald der Juli kommt, werden die Eismaschinen in der Stadthalle schon wieder in Betrieb genommen. Bereits am 4. Juli rollen dann die ersten „Camper“ an. Den Anfang macht heuer das Trainingslager des Krefelder Eislauf Vereins. Zum zweiten Mal kommt der Nachwuchs aus Nordrhein-Westfahlen nach Villach.