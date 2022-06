Die Weltelite der Mountainbike-Enduro-Athleten traf sich wieder auf der Petzen zum zweiten Rennen der World-Series-Saison. Unter den internationalen Vollprofis hatten es Kärntens Aushängeschilder nicht leicht, treten sie doch ohne großes Betreuerteam in der Elite-Klasse als Einzelkämpfer an. Dennoch wurde der Kärntner Routinier Matthias Stonig (33) auf Rang 38 bester Österreicher. Im Finish konnte er noch einmal zulegen, finishte in einer Zeit von 40:26.88 Minuten. Das Podest war indes fest in englischsprachiger Hand. Den Sieg holte der Kanadier Jesse Melamed (37:55.9 min) vor dem US-Amerikaner Richard Rude Jr. und dem Australier Jack Moir.