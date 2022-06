Fahrplanänderungen, Zugausfälle und Schienenersatzverkehr: Darauf müssen sich Bahnkunden und Zugreisende im Juli in Kärnten gefasst machen. Grund dafür sind Bauarbeiten am Villacher Hauptbahnhof, die den ganzen Monat andauern werden. Starke Nerven und gute Planung sind also gefragt. Aber warum werden diese Bauarbeiten während der Hauptreisezeit durchgeführt? "Die Ferienzeit wird traditionell für wichtige Bau- und Instandhaltungsarbeiten der Schieneninfrastruktur genutzt, um Reisende auch weiterhin sicher und pünktlich ans Ziel zu bringen", antwortet Rosanna Zernatto-Peschel, Pressesprecherin der ÖBB.