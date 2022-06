In ganz Kärnten werden fieberhaft Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Alten- und Pflegewohnhäusern, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung und in Sozialeinrichtungen gesucht. In Villach bildet die Caritas in ihrer Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB) in dislozierten Klassen schon seit mehr als 25 Jahren Frauen und Männer ab 19 Jahren berufsbegleitend zu Pflege- und Behindertenfachkräften aus.