Als Volksdeutsche in Ungarn geboren, ist Ilona Wulz sowohl als Schneiderin in Budapest als auch als Hebamme und Säuglingsschwester in Stettin und Graz, wo sie auch ihren späteren Mann kennenlernte, ausgebildet worden. Durch ihre Heirat mit Georg Wulz wurde die weltoffene Frau eine Bleibergerin.

Bereits als neunjähriges Kind begann sie zu malen. Sie war sehr begabt, vielseitig interessiert und eignete sich verschiedenste künstlerische Techniken selbst an. Ihre Malerei entwickelte sich ständig weiter und ihr künstlerisches Schaffen erstreckte sich von der Kleistertechnik, Bauern-, Hinterglas-, Ikonen-, Seiden- bis zur Wachsmalerei, wobei die Werke auf Sagen, Legenden und Geschichten, die oft eng mit Bad Bleiberg verbunden sind, basierten.

Ilona Wulz hat ihrer Wahlheimat Bad Bleiberg und darüber hinaus ganz Kärnten durch ihre künstlerischen Impulse hohe Verdienste erwiesen und wurde insbesondere durch ihre wunderschönen Arbeiten im Bereich der Kärntner Volkskunst bekannt. Auch bei der Entwicklung der Bad Bleiberger Frauentracht wirkte sie in vielerlei Hinsicht mit.

Einzigartige "Tscherfel"-Serie

Wulz hinterlässt ein großes Werk und hat zum Beispiel für die Bartholomäuskapelle fünf Bilder gemalt. Die Kirchen am Dobratsch inspirierten sie zu acht Bildern. Ihre "Tscherfel"-Serie ist einzigartig – jedes einzelne Bild erzählt eine eigene Geschichte. "Die Marktgemeinde Bad Bleiberg ist sehr stolz, selbst Besitzer von zwei Gemälden zu sein, die uns Wulz geschenkt hat. Die Kunstwerke haben einen sehr schönen Platz in unserem Amtsgebäude gefunden und erfreuen jeden Betrachter", sagt Bürgermeister Christian Hecher (ULB).

"Wulz war zeitlebens eine fröhliche, weltoffene, vielseitige und vielfältig schöpferisch tätige, lebenstüchtige Frau mit einer nie versiegenden Quelle an Ideen. Sie leistete einen für immer bleibenden künstlerischen Beitrag für Bad Bleiberg. Der Marktgemeinde Bad Bleiberg wird die Verbundenheit von Ilona Wulz zu ihr sehr fehlen. Wir werden ihr stets ein ehrendes Gedenken bewahren."

Unser aufrichtiges Mitgefühl richtet sich an alle Hinterbliebenen!