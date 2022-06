Das Land Kärnten ächzt weiter unter dem Angriff der Hackergruppe auf ihr Netzwerk. "Das ist ganz normal", gewährt Reiner Rabensteiner, Lehrer an der HTL in Villach, einen Einblick in die Szene. Jedes Unternehmen wird drei-, viermal am Tag von automatischen Programmen irgendwo im weltweiten Netz gescannt. Mehr noch: "Nur wenige Stunden, nachdem ein Webserver online gegangen ist, wird er laufend attackiert."