Am Mittwoch wurde am Landesgericht Klagenfurt über die Progis Software GmbH mit Sitz in Fürnitz ein Konkursverfahren eröffnet. Die Firma hat sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Geografischen Informationssystemen (GIS) speziell für die Bereiche Planung ländlicher Raum, Land- und Forstwirtschaft, Leitungs- und Kommunalmanagement spezialisiert.