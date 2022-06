Es wird geschraubt, gebohrt, geschremmt und gehämmert. Die Arbeiten am Villacher Hauptbahnhof schreiten demnach plangemäß voran. Bereits seit Ende April wird am Hausbahnsteig – so heißt der Bahnsteig 1 in der Fachsprache –fleißig gewerkt. Das denkmalgeschützte Dach aus der Nachkriegszeit wurde schonend abgetragen und wird derzeit neu errichtet. „Es entsprach statisch nicht mehr den Anforderungen und in Absprache mit dem Bundesdenkmalamt wurde eine Lösung gefunden, um die historische Substanz zu schützen und die Optik beizubehalten“, sagt Michael Pretscher, ausführender Projektleiter für diesen Bereich. Zudem wird in den kommenden Wochen der abgetragene Bahnsteig wieder neu aufgebaut – samt neuer Verkabelung und Entwässerung. 5,5 Millionen Euro verschlingt alleine dieser Bauabschnitt.