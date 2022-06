Derzeit unbekannte Täter stahlen in der Zeit von 17. Juni, 15 Uhr und 21. Juni, 7.15 Uhr von einer Baustelle in Arnoldstein rund 2000 Meter Kupferkabe. Ihre Beute transportierten sie vermutlich mit einem Kleintransporter ab. Die Täter durchschnitten einen Maschendrahtzaun, um die Kabel aufzuladen. Durch den Diebstahl entstand der Firma ein Schaden in der Höhe von mehreren Tausend Euro.