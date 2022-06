Kurz nach 13 Uhr wurde die Hauptfeuerwache Villach am Dienstag gemeinsam mit der FF Judendorf zu einem Brand eines Trafogebäudes mit starker Rauchentwicklung in der Innenstadt alarmiert. Nach dem Eintreffen am Einsatzort im Bereich der Steinwenderstraße wurde unter schwerem Atemschutz eine Löschleitung zum Niederschlagen des giftigen Rauchs gelegt.