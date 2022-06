Wegen versuchten Mordes in fünf Fällen sowie Brandstiftung musste sich am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt eine 31-jährige Russin vor einem Geschworenensenat verantworten. Laut Anklage soll die vierfache Mutter im Stiegenhaus eines Villacher Mehrparteienhauses, in dem sie mit ihrer Familie wohnhaft war, am 9. August des Vorjahres Benzin verschüttet und Feuer gelegt haben. Ihr Ziel sei es gewesen, ihren Ehemann zu töten.