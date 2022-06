Mit der Einführung der Veranstaltungsreihe "Summerfeeling" gab es in den vergangenen drei Jahren jeweils mittwochs die langen Einkaufsnächte in der Villacher Innenstadt. Ende Mai sorgte die Ankündigung des Stadtmarketings, die Shopping-Nights nicht mehr offiziell zu bewerben, für Aufregung und Ungewissheit bei so manchem Unternehmer. Das Stadtmarketing argumentierte, dass man auf den Begriff Shopping-Night verzichte, weil die Erwartungshaltung flächendeckend über den Zeitraum von zehn Wochen nicht erfüllt werden konnte.