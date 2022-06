Ein Villacher (23) fuhr am Samstag gegen 19.20 Uhr mit seinem Pkw in Dieschitz, Gemeinde Velden, auf der L99 in Richtung St. Egyden. In einer scharfen Linkskurve kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich mehrmals und blieb in einem Maisfeld am Dach liegend stehen. Der Fahrzeuglenker sowie seine beiden Beifahrer, ein 19-Jähriger aus St. Jakob im Rosental und ein 18-Jähriger aus Kötschach, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Der 18-Jährige wurde nach medizinischer Erstversorgung durch das Notarztteam des Rettungshubschraubers C11 ins UKH Klagenfurt geflogen, die beiden weiteren Verletzten wurden von der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert. "Ein beim Fahrzeuglenker durchgeführter Alkotest verlief positiv, der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen", teilt die Polizei mit.