Ein Feuerspucker (48) aus Villach sorgte in der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht auf einem Campingplatz in Mitterwald (Gemeinde Villach) für Nervenkitzel beim Publikum – bis sich ein schrecklicher Unfall ereignete: Im Zuge seiner Show fing die Oberbekleidung des Mannes Feuer. Er erlitt laut Auskunft der Polizei Verbrennungen im Bereich des Gesichts, der Brust, des Halses sowie an der rechten Hand.

Der schwer verletzte 48-Jährige wurde von den anwesenden Gästen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt und anschließend von der Rettung ins LKH Villach gebracht.