Glückliches Ende einer Wanderung für eine Familie aus Graz: Die Eltern (50 und 49 Jahre) sowie ihre beiden Söhne (11 und 15 Jahre) kamen am Samstag bei der schweren und ausgesetzten Querung des Nordostgrats am Mittagskogel in der Gemeinde Finkenstein nicht mehr weiter. Auch ein selbstständiger Abstieg war nicht mehr möglich, so die Österreichische Bergrettung in einer Aussendung.