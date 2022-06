Wegen fünffachen versuchten Mordes und versuchter Brandstiftung muss sich ab Dienstag eine Villacherin vor einem Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Die Anklagebehörde wirft der vierfachen Mutter zur Last, im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Villach zehn Liter Benzin verschüttet und entzündet zu haben.