Bis zu einer Stunde Wartezeiten mussten Autofahrer am Freitag vor dem Karawankentunnel bei der Einreise nach Österreich in Kauf nehmen. Auch am Samstagvormittag kommt es zu kurzen Verzögerungen. Wie die Antenne Kärnten auf ihrer Webseite meldet, beträgt die Wartezeit rund 15 Minuten. Grund sind Bauarbeiten auf slowenischer Seite.