Am Freitag gegen 15.15 Uhr startete eine 40 Jahre alte deutsche Staatsangehörige mit ihrem Paragleitschirm vom Startplatz auf der Gerlitzen und flog in Richtung des Landeplatzes in Annenheim. Beim Landeanflug prallte sie aus noch nicht bekannter Ursache mit voller Wucht auf die Wiese des Landeplatzes und zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Frau wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach gebracht.