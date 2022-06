Drei Euro für den Würfel Butter, knapp zwei pro Liter Milch und an die vier Euro für einen Laib Brot. Schon lange war das Leben nicht mehr so teuer, schon lange hat es nicht bei so vielen Menschen zu Existenzängsten geführt. Für immer mehr Familien, Pensionisten, Alleinerzieherinnen sind die aktuellen Fixkosten zu hoch. Die Pandemie und Inflation sind zum Turbo für die Armut geworden. Auch in Villach schlägt sich dies in Zahlen nieder und wird bei sozialen Anlaufstellen sichtbar.