Gute Nachrichten

Das Seeblick-Bankerl in Egg am Faaker See ist wieder aufgestellt

Einheimische und Gäste dürfen sich freuen. Das Bankerl in Egg steht wieder. Gemeinsame Bemühungen von SPÖ und ÖVP zeigten Erfolg. Gutsverwaltung Landskron stellt den Grund zur Verfügung.