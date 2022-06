Ein Verkehrsunfall hat sich Mittwochabend in Villach auf der Faakersee Straße (B 84) ereignet. Kurz nach 21.30 Uhr fuhr eine 62-jährige Frau aus Villach mit ihrem Pkw auf der B 84 stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Ossiacher Zeile (B 83) kollidierte die Lenkerin aus bisher unbekannter Ursache rechtwinkelig mit dem Wagen einer 45-jährigen Frau aus Villach. Laut Polizeibericht dürfte die 62-Jährige bei Rot in die Kreuzung eingefahren sein.

Durch die Kollision wurde das Fahrzeug der 45-Jährigen auf den neben der Fahrbahn befindlichen Geh- und Radweg geschleudert. Zu diesem Zeitpunkt wartete dort gerade ein Villacher mit seinem Fahrrad, um die Straße bei der Radfahrerüberfahrt zu queren. Der 27-Jährige wurde vom Pkw der 45-Jährigen erfasst, zu Boden geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. Der Mann und die 45-jährige Lenkerin wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

Kleinkraftrad übersehen

Es war dies der bereits zweite Unfall an jenem Tag in Villach. Zuvor - kurz nach 17.15 Uhr - war die Rettung in der Gewerbezeile im Einsatz. Ein Villacher (16) war dort mit seinem Kleinkraftrad in Fahrtrichtung Technologiepark unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 76-jähriger Mann aus Villach mit seinem Pkw stadteinwärts. Der Lenker beabsichtigte laut Polizeibericht, nach links auf einen Parkplatz einzubiegen. Dabei übersah er vermutlich das entgegenkommende Kleinkraftrad, sodass es zu einer rechtwinkeligen Kollision zwischen dem Wagen und dem Kleinkraftrad kam.

Durch die Wucht des Anpralls wurde der 16-Jährige über die Motorhaube des Fahrzeugs geschleudert. Der Bursche wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert. Ein Alkovortest verlief bei beiden Beteiligten negativ.