Ihn zu erreichen ist nicht leicht, entweder ist er als "leidenschaftlicher Landwirt" beim "Heig'n", beim Mähen oder auf der Alm beim Vieh, das der Wolf unruhig gemacht hat -und was ihn maßlos ärgert. Ruft man ihn schon um sieben Uhr morgens an, erreicht man ihn auch nicht. Denn da schwimmt er gerade über den Pressegger See, was er seit je gemeinsam mit seiner Frau Brigitte, seinem mehrfachen "Toto-Zwölfer", im Sommerhalbjahr macht. Zudem ist der 76-jährige Unermüdliche aus Achomitz, der zweimal Vizebürgermeister war, immer noch als Gemeinderat der zweisprachigen "Wahlgemeinschaft volilnja skupnost" unterwegs in der Gemeinde Hohenthurn. Allerdings nicht mehr so schnell wie früher, als er laufend Radar-Strafen kassierte.