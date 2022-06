„So arbeitet Villach“ - unter diesem Titel lud die Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten (BBOK) am heutigen Mittwoch wieder zum Dialog in die Villacher Innenstadt. Im Stadtpark hatten 440 SchülerInnen der 7. und 8. Schulstufe die Möglichkeit, Einblicke in 65 Berufswelten zu bekommen.