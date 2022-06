Am Samstag fand in St. Ruprecht in der Steiermark ein nationales Rock`n`Roll-Akrobatik-Turnier statt. Der Jailhouse Rock`n`Roll Club ging in vier Startklassen an den Start und holte sich in jeder Klasse den Goldpokal. Lilly Drewet und Maxim Oberauter meisterten ihren ersten Turnierstart in der Beginner-Klasse mit Bravour und konnten sich über ihren ersten Pokal freuen.