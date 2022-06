"Da bleib’ ich sicher nicht!", dachte sich Judith Schusser-Ortner, als sie 1984 aus Deutschland kommend am Klagenfurter Bahnhof aus dem Zug stieg. Ihr Ballettmeister gastierte zu dieser Zeit am Stadttheater und lud die ausgebildete Balletttänzerin mit Zusatzausbildungen in Sprechtechnik und Gesang ein. Und sie blieb! Zehn Jahre lang war sie fixes Ensemblemitglied – bis zu dreimal täglich stand sie auf den Brettern, die die Welt bedeuten.