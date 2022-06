Gleich mehrere Unfälle verursachte ein betrunkener Autofahrer am Dienstagvormittag in Villach. Der 71-Jährige kam gegen 8.30 Uhr stark alkoholisiert mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Zaun. Eine Anrainerin hörte den "lauten Knall". Sie konnte in der Folge beobachten, wie der Fahrer sein Auto zurücksetzte und erneut stark beschleunigte. "Dabei überquerte er mit hoher Geschwindigkeit die Villacher Straße (B 86)", heißt es im Polizeibericht.

Dort fuhr der 71-Jährige erneut einen Zaun nieder. Anschließend prallte der Pkw frontal gegen ein Wohnhaus. Ein entgegenkommender Pkw-Lenker verständigte die Einsatzkräfte.

Hund befreit

Der Villacher wurde verletzt aus dem schwer beschädigten Auto geborgen. Die Rettung brachte ihn ins LKH Villach. "Aufgrund seiner körperlichen Verfassung war ein Alkomatentest vor Ort nicht möglich. Eine im Krankenhaus durchgeführte Blutabnahme ergab eine starke Alkoholisierung", so die Polizei.

Ein im Kofferraum des Fahrzeuges mitgeführte und unverletzt gebliebener Hund wurde von Tierheim-Mitarbeitern abgeholt.