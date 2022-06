"Das hätte wirklich schlimm enden können", ist Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach, die Erleichterung noch deutlich anzumerken. Wegen eines Kellerbrandes wurden 35 Mitglieder, seine und die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Perau sowie acht Fahrzeuge am Sonntag um 13.30 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in Villach gerufen. Etliche Menschen waren bereits ins Freie geflüchtet. "Es herrschte wirklich dichter Rauch. Ein Bewohner ist dann direkt auf mich zugekommen und hat gemeint, eine Frau stünde auf einem Balkon ums Eck und kommt nicht weg", erzählt der Einsatzleiter weiter.