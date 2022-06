Am Samstag nahmen 37 Teams am Feuerwehr-Bezirksleistungsbewerb in Arnoldstein teil. Es galt, einen Löschangriff in Rekordzeit abzuarbeiten. Abschnittsfeuerwehrkommandant Michael Miggitsch: "Ein toller Bewerb, der das erste Mal auf dem Areal des Abfallwirtschaftszentrums stattfand."