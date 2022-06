In Heiligengeist bei Villach kam es am Samstagvormittag zu einem Großeinsatz mehrerer Feuerwehren. In einem leer stehenden Haus in unmittelbarer Nähe zu anderen Wohnhäusern brach ein Feuer aus.

Eine Nachbarin bemerkte das Feuer und verständigte die Feuerwehr. Im Gebäude befanden sich drei Hunde, die von den Atemschutzträgern gerettet und zur weiteren Untersuchung in ein Tierheim gebracht wurden. Das Feuer konnte von 120 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Kreuth, Bad Bleiberg, Töplitsch, Puch und weiteren Feuerwehren des Bezirks Villach rasch gelöscht werden.

Drei Hunde wurden gerettet © Hauptfeuerwache Villach

Brennende Kerze

Der 62-jährige Pächter des Hauses gab an, dass er selbst nicht in dem Objekt wohne und sich täglich nur wenige Stunden dort aufhalte, um sich um seine dort lebenden Hunde zu kümmern. Brandursache könne eine brennende Kerze gewesen sein, die er am Vorabend vor dem Verlassen des Hauses angezündet habe. Weitere Erhebungen werden geführt.

Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.