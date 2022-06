Elisabeth Puschans Arbeitstage wurden in den vergangenen Tagen kontinuierlich länger. „Wenn der Enthusiasmus größer wird, braucht man weniger Schlaf“, sagt die Finkensteinerin und strahlt. Puschan gehört zum fünfköpfigen Organisationsteam, das die United World Games (UWG) organisiert. Von heute bis Sonntag messen sich Kinder und Jugendliche aus mehr als 25 Nationen in zwölf Sportarten in Sportstätten in und um Klagenfurt. Rund 6000 Teilnehmer und Betreuer sind angereist.