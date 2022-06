Die Stadt Villach liefert am heutigen Donnerstag Antworten auf Fragen, die für die Entwicklung am Immobilienmarkt zentral sind. Wie wollen Villacher wohnen? Welcher Wohnraum ist vorhanden? Wie groß ist der Leerstand an Wohnungen in der Stadt? Die FH Kärnten wurde dazu mit einer Studie beautragt und präsentierte heute eine Reihe an Ergebnissen der jüngsten Wohnraumstudie.