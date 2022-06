Mit einer ungewöhnlichen Jobausschreibung macht die Stadt Villach derzeit auf sich aufmerksam. Wer sich im öffentlichen Dienst für die Positionen Bauleiter und Stellvertretende Abeitlungsleitung Stadtgrün bewirbt und die Mindeststandards erfüllt, kann sich neben einem neuen Arbeitgeber auch Konzertkarten sichern.

Als "Extra Benefit", wie es heißt, bietet die Stadt jedem und jeder mit Mindestvoraussetzung zwei Wanda-Tickets für das Kärnten-Konzert im August. "Wer ein Magnet für Fachkräfte sein will, muss anziehen und erlebbar werden. Daher werden wir weiterhin innovative Wege gehen, um die besten Köpfe für die Stadt Villach begeistern zu können", sagt Magistratsdirektor Christoph Herzeg. Die Aktion soll mediales Interesse erzeugen und "auf einen modernen Arbeitgeber" hinweisen. "Die Kosten betragen einen Bruchteil eines Printinserats. Wir erreichen damit aber eine ungleich höhere Aufmerksamkeit", sagt Herzeg.

Lehrlingsakademie in Planung

Auch der öffentliche Dienst kämpft mit Fachkräftemangel, vor allem betroffen sind die Bereiche Bau und IT. Um gegenzulenken, hat die Stadt Gehaltsspielräume bereits erweitert und zuletzt mit der Vier-Tage-Woche ein alternatives Arbeitszeitmodell eingeführt. Derzeit wird zudem eine eigene Lehrlingsakademie aufgebaut. Aktuell beschäftigt die Stadt rund 900 Mitarbeiter, davon sind 20 Lehrlinge in Ausbildung.

Auch Privatwirtschaft mit kreativen Ideen

Auch in der Privatwirtschaft steigt die Kreativität im Recruiting enorm. Jüngstes Beispiel: Ein Gastronom vom Faaker See bietet gratis Pizza bis zum Jahresende für Mitarbeiterempfehlungen. Zuspruch für solche Ideen gab es beim Villacher Städtetag vom deutschen Keynotespeaker und Autor Martin Gaedt, der in seinem Vortrag dazu aufrief, dem Fachkräftemangel mit Kreativität zu begegnen. „Ideen sind wie Cocktails, wenn’s scheußlich schmeckt, nimm dir neue Zutaten, solange bis es schmeckt“, versucht er zu motivieren.