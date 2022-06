Der Vorstoß ist unpopulär, wurde vom Gemeinderat Villach auf Basis des Budgetvoranschlags 2022, der diverse Indexanpassungen inkludierte, aber mehrheitlich beschlossen. Erstmals nach Jahren will die Stadtpolitik die Parkstrafsätze auf 24 Euro anheben und damit den Tarif an jenen der Landeshauptstadt angleichen. Zudem soll das Villacher System mit zwei Strafhöhen (22 Euro für Verletzungen in der Kurzparkzone und 20 Euro für straßenpolizeiliche Verletzungen in Ladezonen) enden.